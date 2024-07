Consiglio di Amministrazione Unimore: 8 posti disponibili, al via le domande

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Aperti i bandi per la selezione dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il quadriennio 2024/2028. Questa procedura è parte integrante del rinnovo degli organi di governance dell'Ateneo, finalizzata a garantire una gestione finanziario-amministrativa efficace e trasparente.

Il Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto del Rettore, è composto da undici membri: il Rettore, tre componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo, cinque componenti interni (tra docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo), e due rappresentanti degli studenti. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i Pro Rettori. L'organo è incaricato della gestione finanziaria e amministrativa dell'Università e opera in linea con gli obiettivi strategici dell'Ateneo.

I bandi aperti prevedono la selezione di tre componenti esterni e cinque componenti interni. I candidati per le posizioni esterne devono dimostrare una comprovata competenza in campo gestionale o un'esperienza professionale di alto livello, con una particolare attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. È essenziale che non abbiano ricoperto ruoli all’interno dell’Ateneo nei cinque anni precedenti la designazione e che soddisfino i requisiti di onorabilità previsti per il servizio nella Pubblica Amministrazione.

Per le posizioni interne, la selezione è aperta a docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che possiedono competenze gestionali o un’esperienza professionale di alto livello. I candidati devono soddisfare i requisiti di onorabilità e compatibilità con il mandato, come previsto dalla legge e dallo Statuto di Ateneo. Almeno due dei rappresentanti designati devono provenire da ciascuna delle sedi dell’Università, Modena e Reggio Emilia.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12:00 del 26 agosto 2024. Gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione, il curriculum vitae in formato europeo e una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le domande per le posizioni esterne devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo affariistituzionali@pec. unimore.it, mentre quelle per le posizioni interne devono essere inviate dalla propria e-mail istituzionale di Ateneo.

Un Comitato di Selezione, composto da tre membri di consolidata esperienza e prestigio, avrà il compito di valutare le candidature. Per i componenti esterni, il Rettore selezionerà i tre membri tra una lista di almeno nove nomi proposti dal Comitato dei Sostenitori dell’Università. Per i componenti interni, invece, la designazione avverrà tramite il Senato Accademico con una maggioranza degli aventi diritto.

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia assicura il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici, garantendo che almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia di ciascun genere.

Per ulteriori dettagli e per scaricare i bandi completi, è possibile visitare il sito ufficiale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o contattare la Direzione Affari istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale all’indirizzo e-mail affariistituzionali@unimore.it .