Il Consiglio di Modena saluta i 43 dipendenti pensionati nel 2023

Sono 43 i dipendenti andati in pensione nel 2023 e che oggi sono stati ricevuti per un saluto dal sindaco Muzzarelli.

“Grazie per l’impegno e il lavoro che avete svolto nell’amministrazione a favore della città. E per quello che continuerete a fare per la nostra comunità di cui sarete ancora protagonisti”. Con queste parole il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, come è ormai tradizione, ha accolto e ringraziato a nome della comunità modenese una rappresentanza dei 43 dipendenti comunali che sono andati in pensione nel corso del 2023. All’incontro, che si è svolto nella sala consiliare nel corso del Consiglio comunale di giovedì 11 gennaio, erano presenti anche il presidente del Consiglio Fabio Poggi, il vicesindaco e assessore al Personale Gianpietro Cavazza e la direttrice generale Valeria Meloncelli.

Nel salutare i nuovi pensionati, il sindaco ha sottolineato anche la grande qualità del lavoro che svolgono i dipendenti pubblici mentre il presidente Poggi ha messo in evidenza il valore simbolico dell’aula consiliare che ha ospitato l’incontro per sottolineare il ringraziamento di tutto il Consiglio a chi “ha dedicato la vita a questo ente”.

I 43 dipendenti che sono andati in pensione nel 2023, 29 donne e 14 uomini, provengono da diversi settori dell’Amministrazione comunale: nove da Stm, otto dalla Polizia locale, sei dai Servizi sociali, quattro dalla Ragioneria e altrettanti dall’Istruzione. E poi da Anagrafe, Trasformazione urbana, Cultura, Ced, Personale, Ambiente, Direzione generale, Lavori pubblici, Affari generali, Attività economiche. A ciascun ex dipendente, di cui è stato letto il nome in aula, è stata donata una cartellina con alcune stampe della Modena del passato.