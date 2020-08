Guardie al Novi Sad, il Consorzio del mercato ringrazia Comune e volontari

“Un positivo e costruttivo gioco di squadra che coinvolge una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che va nella direzione di migliorare ulteriormente l’accoglienza e la vivibilità del Parco Novi Sad che, ancora una volta, accogliamo molto positivamente. Quello spazio, collocato tra l’altro a ridosso del centro storico, è senza alcun dubbio un luogo importante per tutta la città; è altrettanto vero che le sue dimensioni possono creare alcuni problemi di controllo, soprattutto nelle ore notturne. Anche noi del Consorzio il Mercato, realtà cui aderiscono centinaia di ambulanti e che gestisce il tradizionale mercato del lunedì, da anni, in stretta collaborazione con gli amministratori, la polizia municipale e le forze dell’ordine, abbiamo sempre operato nella stessa direzione. Per questo parlo di gioco virtuoso di squadra. Molti risultati sono arrivati. Ricordo ad esempio che alla riqualificazione dell’area hanno contribuito un sistema di collaborazione con la polizia municipale, molto efficace e sicuro, che ci ha permesso di ridurre quasi a zero il numero di borseggi e l’eliminazione della merce usata. Gli ultimi recenti ulteriori interventi introdotti dal Comune non possono quindi che ricevere il nostro convinto plauso. A questo punto non posso che concludere invitando le persone a farci visita al Mercato del Lunedì” commenta Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato, da sempre impegnato in prima persona nella valorizzazione e riqualificazione dello storico mercato del lunedì.

