Il Consorzio Tutela Lambrusco dona un defibrillatore alla Camera di Commercio di Modena

Il Consorzio Tutela Lambrusco ha donato un defibrillatore alla Camera di Commercio di Modena: un piccolo gesto ma importante, che attraverso una corretta formazione può contribuire alla gestione ottimale di situazioni di emergenza. Il dispositivo sarà posizionato proprio all’interno della struttura del Palatipico, che oltre al Consorzio Tutela Lambrusco ospita le sedi dei Consorzi e delle società agroalimentari del territorio: Valoritalia, Piacere Modena, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Consorzio del Prosciutto di Modena.

Alla consegna dell’apparecchio in viale Virgilio 55 erano presenti Giuseppe Molinari - Presidente della Camera di Commercio di Modena, Fabrizio Bruni – direttore generale di Tecnolife srl, fornitore dell’apparecchio e formatore ed infine Claudio Biondi, Presidente del Consorzio Tutela Lambrusco. L’iniziativa è nata allo scopo di fornire un valido supporto al benessere della comunità, un gesto importante per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute e della prevenzione con la donazione di uno strumento la cui distribuzione capillare sul territorio risulta sempre più necessaria.

Il Consorzio Tutela Lambrusco ha messo anche a disposizione una formazione specifica rivolta a tutti i dipendenti dei Consorzi agroalimentari e delle società che lavorano quotidianamente presso il Palatipico. Il percorso formativo, condotto da Fabrizio Bruni di Tecnolife, ha reso autonomo il personale, preparandolo con nozioni ed informazioni pratiche ad intervenire nella gestione di eventuali emergenze.

“Nel nostro piccolo abbiamo voluto dare un valido supporto condividendo la cultura del primo soccorso – spiega Claudio Biondi, Presidente del Consorzio Tutela Lambrusco. Con questa donazione abbiamo voluto evidenziare, infatti, come uno strumento così basilare come un defibrillatore risulti fondamentale per salvare la vita umana in caso di arresto cardiaco. Un gesto di solidarietà utile nella cura del prossimo per salvaguardare la salute dei colleghi e in generale della collettività – ha concluso”.