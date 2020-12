L’Ausl riattiva il servizio di consulenza psicologica contro lo stress emotivo da isolamento

Un aiuto concreto per chi vive uno stato di disagio dovuto alla quarantena obbligatoria. È stato riattivato nei giorni scorsi il servizio di consulenza psicologica telefonica gratuita per i cittadini in isolamento domiciliare, presso la propria abitazione o in un hotel covid, per positività al virus o per essere nella condizione di contatto stretto di un malato. L’obiettivo del servizio è alleviare lo stress emotivo determinato dalla condizione di quarantena, che spesso provoca nel cittadino una fase di smarrimento e timore, molte volte peggiorato dal distacco forzato dai propri familiari.

Il percorso di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, telefonando al numero del Centro di Psicologia Clinica del proprio territorio di residenza. Basterà lasciare all’operatore oppure in segreteria telefonica i seguenti dati: nome, cognome, telefono e Comune di residenza. Il servizio si impegna a richiamare il cittadino entro due giorni lavorativi.

“ In questo periodo così difficile per la nostra comunità, come psicologi della Sanità Pubblica riteniamo fondamentale fornire assistenza psicologica a chi si trova in difficoltà a causa della pandemia – dichiara Stefano Brunello, Responsabile Area Psicologia Clinica Adulti dell’Azienda USL di Modena -. Questo servizio è aperto a chiunque senta il bisogno di supporto in una fase complessa come quella dell'isolamento”.