Contagi a Modena. Oggi 47 nuovi casi, calano le terapie intensive

I contagi in provincia di Modena oggi sono 47 di cui 38 sintomatici. 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 16, -1 rispetto a ieri. Oggi nessun nuovo ricovero in terapia intensiva. 5 i ricoverati in altri reparti e 42 in isolamento domiciliare.

Ecco come sono distrubuiti i nuovi casi sul territorio: Bomporto 1, Camposanto 1, Carpi 5, Castelvetro 1, Finale Emilia 1, Formigine 7, Mirandola 2, Modena 18, Montese 1, Pavullo 1, Ravarino 1, San Prospero 1, Sassuolo 5, Vignola 1, Zocca 1.

Si registra purtroppo un nuovo decesso. Si tratta di un uomo di 46 anni di Zocca. I decessi totali sono 1.973.

Si aggiungono 95 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62360.

A ieri sono state somministrate complessivamente 397164 dosi di vaccino, di cui 262821 prime dosi e 134343 seconde dosi.