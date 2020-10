Covid, 15 contagi e 24 guarigioni in provincia di Modena

Oggi in provincia si sono regitrati 15 nuovi contagi da coronavirus, fra i reseidenti dei comuni di: Camposanto, Castelfranco, Modena (5), San Cesario (2), San Felice, San Prospero e Sassuolo (4). Il totale dei positivi sale a 4.929.

Dei nuovi casi sono solo 4 quelli sintomatici, due ei quali ricoverati in ospedale (non in Terapia Intesiva).

Fra i nuovi positivi 6 sono rientri dall'estero (2 dalla Tunisia, 2 dalla Moldavia, 1 dalla Turchia, 1 dalla Spagna), 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo in seguito a uno screening aziendale e 2, infine, casi sporadici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono fortunatamente anche ben 24 nuovi guariti con due tamponi negativi e 23 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4076 le persone guarite clinicamente, di cui 3940 con anche il doppio tampone negativo.