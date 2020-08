Contagio: oggi in provincia di Modena 10 casi in 7 diversi comuni

Sono ad oggi 4.198 a Modena i pazienti positii rilevati dalla sanità pubblica. Oggi se ne contano 10 in più di ieri: di questi solo 4 sono sintomatici, per altro non gravi e isolati presso il loro domicilio.

I nuovi casi risiedono nei comuni di: Carpi, Castelvetro (2), Formigine, Modena, Montefiorino, Soliera (3) e Spilamberto

Di questi, 3 casi sono legati a un focolaio in famiglia, 3 riguardano i rientri dall’estero, 2 sono stati individuati grazie allo screening regionale sulle categorie più a rischio (nello specifico, i lavoratori del comparto carni) e un caso è legato a un contatto stretto con un positivo già noto di un’altra provincia. Un ultimo caso, infine, è stato ricondotto a uno dei focolai relativi ai rientri di giovani dalle vacanze in Grecia.

Si aggiungono poi 6 nuovi guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3567 le persone guarite clinicamente, di cui 3516 con anche il doppio tampone negativo.