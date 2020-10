Contagio, a Modena su 53 nuovi casi sono 25 quelli non ancora tracciati

Anche oggi i numeri relativi ai contagi si confermano quelli di ieri per il territorio modenese. Sono 53 i nuovi casi, di cui 33 sintomatici. Tra di loro 5 si trovano ricoverati in ospedale, uno dei quali in Terapia Intensiva.

I comuni di residenza sono: Bomporto, Carpi (4), Castelfranco (3), Finale Emilia, Formigine (3), Mirandola, Modena (20), Nonantola (2), Pievepelago (2), San Cesario (2), San Felice, Sassuolo (9) e 4 residenti fuori provincia.

I casi sono così distribuiti: 4 sono rientri dall'estero (Marocco, Moldavia, Repubblica Ceca, Turchia), 5 sono positivi a screening per categorie professionali e in ambito scolastico, 19 sono contatti di casi noti legati a diversi focolai, 25 sono casi sporadici sui quali si stanno svolgendo accertamenti sull’origine del contagio.

Proprio quest'ultimo dato è il più significativo e quello in costante crescita da alcune settimane a questa parte: un segno che il contagio ha ripreso vigore e che i numeri più elevati rendono anche più difficoltoso il lavoro dell'Igiene Pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono 19 nuovi guariti con due tamponi negativi e 10 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4203 le persone guarite clinicamente, di cui 4064 con anche il doppio tampone negativo.