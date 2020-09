Contagi, nel modenese su 23 contagi 15 sono di rientro dalle ferie

Sono 23 i nuovi positivi riportati oggi nel bollettino Covid dell'Ausl di Modena. Di questi 12 sono di rientro dall’estero (4 dalla Moldavia, 3 dalla Romania, 2 dal Marocco, 1 dall’Albania, 1 dall’Ucraina, 1 dalla Croazia), 3 di ritorno da altre regioni (2 dalla Puglia e 1 dalla Campania), 8 individuati in quanto contatti di casi già noti e riconducibili a diversi focolai familiari.

I positivi salgono così a 4.600. Dei nuovi casi sono solo 9 quelli sintomatici e solo uno si trova ricoverato in ospedale.

I comuni di residenza sono: Campogalliano, Carpi (8), Castelfranco, Formigine, Mirandola, Modena (5), Nonantola, Savignano, Serramazzoni (2), Vignola e un residente fuori provincia.

Crescono come non accadeva da tempo anche le guarigioni, limitando così il saldo dei casi attivi, che è in positivo da ormai varie settimane. Si aggiungono infatti nelle ultime ore 14 nuovi guariti con due tamponi negativi e 6 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3.786 le persone guarite clinicamente, di cui 3.698 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sono quindi poco più di 400.