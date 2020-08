Contagio, solo 2 casi nel modenese. Entambi scoperti al Pronto Soccorso

Sono appena due i nuovi casi di pazienti covid-positivi scoperti nelle ultime 24 ore. Tuttavia i nuovi malati presentano alcune incognite che daranno ulteriore lavoro all'Igiene Pubblica, dal momento che non sono collegati ad alcun focolaio noto: uno è un cittadino rientrato dall'estero, dell'altro non si conosce l'origine del contagio. Entrambi sono stati individuati grazie al tampone eseguito all'accesso in Pronto soccorso.

Si tratta di due persone sintomatiche, residenti rispettivamente a Carpi e a Modena: una è ricoverata e l'altra in osolamento domiciliare. I positivi in provincia di Modena sono così 4.200 da febbraio ad oggi.

Il conto di oggi viene pareggiato dai nuovi guariti con doppio tampone, che sono due. Nove invece quelli guariti clinicamente. Alla data

di oggi sono 3576 le persone guarite clinicamente, di cui 3518 con anche il doppio tampone negativo.