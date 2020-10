Contagi, 54 casi nel modenese: sono 7 i ricoveri ospedalieri

Per il terzo giorno consecutivo il provincia di Modena si registra una cinquantina di novi casi: oggi sono 54, di cui 31 riferiti a pazienti sintomatici. Si alza in modo sensibile anche la quota di chi viene ricoverato in ospedale: nelle ultime 24 ore sono state 7 le prsone ospedalizzate, per fortuna nessuna in Terapia Intensiva.

Campogalliano, Carpi (3), Castelfranco (4), Concordia, Formigine, Modena (33), Nonantola (4), Pavullo, Pievepelago, Sassuolo (2), e Vignola i comuni di residenza dei nuovi casi, cui si aggiunge un residente fuori provincia

Crescono i casi ancora non tracciati e torna il virus nelle CRA

Circa metà dei casi (24) sono contatti di focolai già noti, 7 sono riferiti a screening aziendali e in ambito scolastico, mentre ben 16 sono casi sporadici sui quali si stanno svolgendo accertamenti sull’origine del contagio. Purtroppo la situazione si complica anche in merito ad un altro settore critico: 7 nuovi positivi sono anziani ospiti di residenze per anziani, di cui 5 presso Villa Parco di Modena.

Si aggiungono 9 guariti clinicamente e 14 guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 4212 le persone guarite clinicamente, di cui 4078 con anche il doppio tampone negativo. Oltre 600 i casi attivi.