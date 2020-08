Contagio, oggi 4 casi tra Modena, Formigine e Cavezzo

Un caso a Cavezzo, Formigine, Modena e un quarto non residente nella nostra provincia. Sono appunto 4 i nuovi pazienti covid-positivi individuati nelle ultime ore sul territorio.

Sono tutti sintomatici e attualmente in isolamento domiciliare: due sono persone rientrate dall'estero e due csono invece state scoperte per accesso al Pronto soccorso per sintomi sospetti. Il totale sale così a 4.204 casi dall'inizio dell'epidemia.

Tornano a scendere i casi attivi. Si aggiungono 7 nuovi guariti con due tamponi negativi e 8 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3584 le persone guarite clinicamente, di cui 3525 con anche il doppio tampone negativo.