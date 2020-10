Covid, in provincia 61 casi: ben 46 sono in due Case residenza per anziani

Dei 61 casi positivi di oggi in provincia di Modena, 46 sono emersi a seguito del piano straordinario di tamponi disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena su ospiti e operatori di due Case Residenza Anziani (35 casi in una e 11 nell’altra) in cui erano stati individuati casi di positività nei giorni scorsi. La quasi totalità dei casi riferiti alle due CRA - Villa PArco di Modena e Casa Serena di Sassuolo - inseriti nel bollettino di oggi è asintomatica (43), mentre dei tre sintomatici solo per uno si è reso necessario il ricovero in ospedale (non in terapia intensiva). Il quadro dei ricoveri è comunque in costante evoluzione.

Come da protocollo, quando viene individuato un caso di positività all’interno di una CRA, l’Ausl predispone un piano straordinario di tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori, al fine di individuare eventuali ulteriori positività e permettere così alle direzioni sanitarie di prendere i dovuti provvedimenti isolando gli ospiti positivi e creando aree filtro. Anche le due CRA interessate dai casi segnalati oggi stanno riorganizzando i propri spazi per dividere gli ospiti positivi da quelli negativi, le strutture sono state chiuse alle visite dei parenti e agli ingressi di nuovi ospiti.

Dei restanti casi refertati oggi sul nostro territorio, altri 7 (di cui 6 studenti) sono risultati positivi a screening sulle categorie a rischio e in ambito scolastico. Infine, 4 sono casi sporadici.

Su 61 sono solo 13 i sintomatici. I casi di oggi risiedono a Bastiglia, Campogalliano, Carpi, Castelvetro, Fiorano, Frassinoro, Maranello, Mirandola, Modena (36), San Cesario, Sassuolo (11), Vignola e 4 sono di fuori provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono poi 12 nuovi guariti con due tamponi negativi e 18 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4239 le persone guarite clinicamente, di cui 4106 con anche il doppio tampone negativo.