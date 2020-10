Covid, 49 positivi a Modena. Deceduto un 66enne di Vignola

Dopo alcuni giorni di "tregua", oggi si conta un nuovo decesso per Covid-19 nella nostra provincia. Si tratta di un cittadino di 66 anni residente a Vignola: le vittime finora registrate sono così 483 da marzo ad oggi.

Sono poi 49 i nuovi positivi nel modenese, di cui 27 sintomatici. Tre di loro sono ricoverati: uno in Terapia Intensiva e due in altri reparti.

Molti i comuni interessati da contagi: Bomporto, Carpi (2), Castelfranco (5), Castelvetro, Fanano, FInale (3), Fiorano (2), Formigine (5), Marano (2), Mirandola, Modena (13), Pavullo, Sassuolo, soliera, spilamberto, Zocca, Vignola (2), mentre tre non risiedono in provincia.

Nel dettaglio: 3 sono rientri dall'estero (Ucraina, Russia, Romania) e 2 da altre regioni, 32 (di cui 5 in Cra) sono contatti di casi noti, legati a diversi focolai, anch’essi già isolati; 3 sono risultati positivi dallo screening effettuato in ambito scolastico e dopo il tampone pre ricovero; infine, 8 sono casi sporadici per i quali è in corso la ricerca epidemiologica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono 23 guariti clinicamente e 11 guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 4265 le persone guarite clinicamente, di cui 4117 con an che il doppio tampone negativo.