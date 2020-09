Covid, 23 contagi nella comunità pakistana dopo una festa a Carpi

E' un dato decisamente più elevato del solito quello che affiora oggi nel bollettino Ausl sui contagi modenesi: 38 nuovi casi. Un numero che risente di un focolaio specifico circa il quale sono giunti oggi i risultati, dopo un'indagine epidemiologica attivata su Carpi e dintorni, con anche una postazione straordinaria per i tamponi drive-thru. Si tratta del focolaio seguito ad una festa della comunità pakistana avvenuta in via Unione Sovietica (a Carpi) il 29 agosto: i positivi sono 23, di cui 15 residenti fuori provincia.

In totale, compresi i referti dei giorni scorsi, sono state rilevate 25 positività, delle quali 17 sono riferite a persone non residenti in provincia di Modena. I tamponi straordinari effettuati sabato 12 settembre a Carpi, dopo le prime due positività e la relativa indagine epidemiologica, sono stati in totale 81. Ausl e Comune di Carpi hanno inoltre contattato nuovamente gli organizzatori rendendosi disponibili per ulteriori tamponi a persone che dovessero riferire di aver avuto contatti con dei presenti all’iniziativa o comunque manifestare sintomatologia sospetta.

Al netto di questi numeri, la media resta dunque in linea con i giorni scorsi: 5 sono casi di rientro dall’estero (2 dalla Turchia, 1 dall’Ucraina, 1 dalla Moldavia, 1 dal Marocco), 8 sono contatti di casi noti, legati focolai familiari. Due casi sono stati classificati come sporadici.

Fra i nuovi casi sono 13 quelli sintomatici, di cui tre ricoverati in ospedale. I pazienti risiedono nei comuni di: Campogalliano (4), Camposanto, Carpi (4), Castelfranco, Concordia, Modena (8), Novi (2), Sassuolo e Soliera. Come detto, 15 provengono da fuori provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi s aggiunge solo un nuovo guarito con due tamponi negativi, mentr sono 7 i guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3838 le persone guarite clinicamente, di cui 3752 con anche il doppio tampone negativo.