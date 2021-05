Contagi: 88 casi a Modena, quasi la metà è asintomatica

Oggi a Modena e provincia si registrano 88 nuovi casi di positività. Di questi 49 sono sintomantici.

49 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 36 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 1 a test pre ricovero, per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bomporto 2, Carpi 13 ,Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Concordia 2, Finale Emilia 2, Fiorano M. 1, Formigine 3, Marano 1, Modena 35, Montese 1 , Nonantola 2, Novi 3, Pavullo 1, Pievepelago 1, Ravarino 1, San Possidonio 1, Sassuolo 4, Spilamberto 4, Vignola 1, Fuori provincia 2.

I casi di positività sul nostro territorio dall’inizio dell’epidemia sono così 64.594.

Dei nuovi casi, 87 sono in isolamento domiciliare mentr 1 è ricoverato in altri reparti. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23, stabili e invariati rispetto ai giorni precedenti.

Si registra purtroppo 1 nuovo decesso a Modena. Si tratta di un uomo di 90 anni di Marano. Le vittime salgono così a 1.761.

Si aggiungono 140 nuovi guariti Ad oggi i guariti complessivi sono 59893.

A ieri sono state somministrate complessivamente 332949 dosi di vaccino, di cui 223493 prime dosi e 109456 seconde dosi.