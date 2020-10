Contagi, 56 in provincia. I casi attivi salgono a circa 900

In provincia di Modena sono 58 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime ore. Fra di loro 33 sono sintomatici e 6 sono ricoverati in ospedale (non in condizioni critiche). Purtroppo anche sul nostro territorio si assiste ad una ripresa dei ricoveri e nella giornata di oggi più che in quelle precedenti sono stati numerosi gli interventi del 118 presso le abitazioni di diverse zone della provincia.

Bomporto (2), Carpi (2), Castelfranco (3), Castelvetro, Fnale (2), Fiorano, Formigine (3), Mirandola (2), Modena (28), Nonantola (2), San Cesario, Sassuolo (10) e Soliera i comuni di residenza dei nuovi positivi.

Fra i contagi 22 sono riconducibili a contatti di casi noti, legati a diversi focolai; 2 individuati con test pre-ricovero 9 sono risultati positivi dallo screening effettuato in ambito lavorativo e scolastico. Infine, 25 sono casi sporadici per i quali è in corso la ricerca epidemiologica.

Il numero delle positività odierne è mitigato dalle guarigioni: si aggiungono infatti 26 guariti clinicamente e 21 guariti con doppio tampone

negativo.

Alla data di oggi sono 4304 le persone guarite clinicamente, di cui 4148 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sono saliti a circa 900 a seguito dell'impennata di questa settimana.