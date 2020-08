Coronavirus. Nessun nuovo contagio in provincia di Modena

Restano fermi a 4.239 i positivi al Covid-19 in provincia di Modena. Rispetto alla giornata di ieri non si registrano infatti nuovi casi. Un dato che non sembra tuttavia essere legato ad una sostanziale inversione di tendenza rispetto ai giorni scorsi, quanto a questioni strettamente legate all'analisi dei tamponi.

Le giornate festive, il Ferragosto seguito da una domenica, hanno infatti portato con sè un calo del numero di test refertati: sono stati appena 3.113 nelle ultime 24 ore. Per lo stesso motivo non si segnalano neppure nuove guarigioni.

E' dunque legittimo attendersi nuovi positivi nei prossimi giorni, forse addirittura in crescita per via del possibile recupero di tamponi non ancora analizzati.