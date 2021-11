Contagi in Provincia: oggi 17 nuovi casi, 11 gli asintomatici

In provincia di Modena, su 17 nuovi positivi, 6 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 attraverso screening test pre-ricovero; per 4 è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 6, gli asintomatici 11.

Dei 17 nuovi positivi 16 sono in isolamento domiciliare mentre 1 ricoverato in altro reparto.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bomporto 1, Castelfranco E. 2, Modena 2, Montese 1, Pavullo 1, San Cesario S/P 4, Sassuolo 1, Serramazzoni 1, Spilamberto 1 ,Vignola 2, Fuori provincia 1.

Si aggiungono 71 nuovi guariti

Ad oggi i guariti complessivi sono 70.996

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.129.262 dosi di vaccino, di cui 552.639 prime dosi, 527.242 seconde dosi e 49.381 dosi aggiuntive (addizionali e booster).