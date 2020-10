Contagi, 81 nel modenese. Due decessi e due ingressi in Terapia Intensiva

Altri due decessi si aggiungono alla già lunga lista delle persone covid-positive decedute in questo 2020: si tratta di un 87enne di Sassuolo e di un 95enne di Modena, venuti a mancare nelle ultime ore. Le vittime salgono così a 492.

Il bollettino quotidiano dell'Ausl di Modena presenta oggi una nuova crescita nei contagi quotidiani: sono 81 i casi odierni, di cui 44 sintomatici. Fra questi sono 4 quelli ricoverati in ospedale, due dei quali in Terapia Intensiva.

I comuni di residenza dei nuovi casi sono: Carpi (16), Castelfranco (2), Finale, Formigine (2), Maranello (3), Mirandola, Modena (37), Nonantola (2), San Cesario, San Prospero (3), Sassuolo (8), Soliera (2), Vignola e due residenti fuori provincia.

Su 81 nuovi positivi 2 sono rientri dall'estero (Romania e Spagna), 40 sono contatti di casi noti legati a diversi focolai familiari, 10 sono positivi a screening per categorie professionali e in ambito scolastico, questi ultimi relativi a contatti noti, 1 paziente è risultato positivo al tampone pre ricovero e 28 sono casi sporadici. Quest'ultimo dato è in costante aumento.

Si aggiungono 3 guariti clinicamente e 15 guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 4304 le persone guarite clinicamente, di cui 4163 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sono ben oltre 900.