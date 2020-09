Contagi, 20 casi in provincia. Deceduta una 90enne di Maranello

Un nuovo decesso si aggiunge alla lista già troppo numerosa delle vittime di questa pandemia. Oggi il bollettino Ausl riporta infatti il decesso di una donna di 90 anni residente a Maranello: rappresenta la vittima numero 478 sul nostro territorio.

I contagi totali salgono invece a 4.743, in virtù di 20 nuovi casi registrati nelle ultime ore. Fra di loro sono ben 14 i sintomatici, due dei quali ricoverati in ospedale. Purtroppo si nota come i ricoveri - per quanti su numeri molto contenuti e senza sintomatologie critiche - siano ormai ripresi con una certa costanza.

Dei venti positivi odierni 4 sono rientri dall’estero (2 dall’Albania, uno dalla Moldavia, uno dalla Francia); 2 rientri da un’altra regione italiana, mentre 11 casi sono legati a focolai familiari noti. Tre, infine, sono stati classificati come sporadici.

La metà risiede nel comune di Castelfranco EMilia (11), ,entre gli altri provengono da Carpi, Castelvetro (2), Maranello, Medolla, Modena, Sassuolo (2) e Vignola.

Si aggiungono poi 8 nuovi guariti con due tamponi negativi e 11 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3870 le persone guarite clinicamente, di cui 3778 con anche il doppio tampone negativo.