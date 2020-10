Contagi. 59 nuovi positivi in provincia e 11 i guariti, registrato però un decesso

Un altro decesso si va ad aggiungere alla lista delle persone covid-positive decedute in questo 2020: si tratta di una signora di 98 anni di Modena. Le vittime salgono così a 493.

Il bollettino quotidiano dell'Ausl di Modena presenta oggi un quadro dei contagi in calo, 59 totali a fronte degli 81 di ieri. Di questi 57 sono in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in reparto.

I comuni di residenza dei nuovi casi sono; Bastiglia (2), Carpi (6), Castelfranco Emilia (3), Castelnuovo Rangone (2), Concordia (2), Formigine (5), Maranello (2), Mirandola (2), Modena (18), Nonantola (4), e Pavullo (1).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono 10 nuovi guariti con due tamponi negativi e 1 guarito clinicamente. Alla data di oggi sono 4332 le persone guarite clinicamente, di cui 4172 con anche il doppio tampone negativo.