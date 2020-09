Contagi, altri 24 casi in provincia di Modena. Due i ricoveri

Campogalliano (2), Carpi (3), Castelfranco (6), Modena (6), Sassuolo (4) e tre residenti fuori provincia. Questa la dislocazione dei nuovi casi di positività al Covid, 24 in tutto, riscontrati nelle ultime ore sul nostro territorio, per un totale che sale a 4.784. Il report dell'Ausl riporta che due dei nuovi pazienti sono in ospedale, mentre tutti gli altri si trovano in isolamento domiciliare. I sintomatici sono 7.

Su 24 nuovi positivi, 3 sono rientri dall’estero (uno dalla Repubblica Dominicana, 2 dalla Francia), 4 da altre regioni italiane (uno Sardegna e 3 dalla Puglia). Tredici sono contatti di casi noti (legati a diversi focolai), 2 casi sporadici in cui al momento non è stato individuato il link epidemiologico; infine, 2 persone sono risultate positive nell’ambito di screening.

Si aggiungono 15 nuovi guariti con due tamponi negativi e 13 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3894 le persone guarite clinicamente, di cui 3803 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi continuano a crescere, ma da giorni anche le guarigioni hanno ripreso vigore, rendendo la forbice meno ampia.