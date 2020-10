A Modena 100 nuovi contagi. Decedute due anziane in città

Aumentano ancora i casi giornaliri di Covid-19 refertati in provincia di Modena, dove oggi si tocca quota 100. Fra i nuovi casi sono 72 quelli sintomatici e 5 quelli ricoverati in ospedale. Il totale dei contagi sale a 5.856 e i casi attivi superano ora quota 1.000.

Molti i comuni in cu si sono verificate positività: Bomporto, Campogalliano, Carpi (2), Castelfranco (9), Castelnuovo, Cavezzo (2), Finale (2), Fiorano (3), Formigine (2), Maranello (2), Marano, Medolla, Modena (37), Nonantola, Pavullo, Ravarino (3), San Cesaio, San felice (3), Sassuolo (7), Savignano, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto (3) e Vignola (6).

Fra i nuovi casi 4 sono di rientro dall'estero (2 dalla Tunisia, 1 dal Marocco, 1 dalla Francia), 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening per le categorie più a rischio, 2 sono risultati positivi a tamponi pre-ricovero, 51 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi mentre per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Salgono a 492 i decessi in provincia: nelle ultime ore si sono spente due donne residenti nel capoluogo, una di 92 e l'altra di 87 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono poi 15 nuovi guariti: alla data di oggi sono 4360 le persone guarite.