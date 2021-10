Contagi in provincia, 16 nuovi positivi. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 16 nuovi positivi, 12 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato in quanto contatto di caso già noto e 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio. I sintomatici sono 12, gli asintomatici 4.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Carpi 1, Castelfranco E. 1, Formigine 1, Maranello 1, Modena 9, Savignano S/P 1, Spilamberto 1. Vignola 1.

Si aggiungono 65 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.000

i A ieri sono state somministrate complessivamente 1.063.423 dosi di vaccino, di cui 547.067 prime dosi, 512.697 seconde dosi e 3.659 dosi aggiuntive (addizionali e booster).