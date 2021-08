Contagi in provincia, oggi 110 nuovi casi di cui 108 sono in isolamento domiciliare. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 110 nuovi positivi, 75 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 tramite test per le categorie più a rischio; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 75, gli asintomatici 35.

Dei nuovi casi di oggi 108 sono in isolamento domiciliare mentre 2 ricoverati in altri reparti.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 9 a Modena (-1).

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi: Bomporto 1,Campogalliano 2, Carpi 16 ,Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 3 , Fiorano M. 1,Maranello 4, Marano 1 , Modena 41, Montefiorino 1, Nonantola 2, Novi 1, Prignano 2, Ravarino 1, Sassuolo 6, Soliera 5, Spilamberto 12, Vignola 4, Fuori provincia 3.

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi legati per covid sul territorio.

Si aggiungono 101 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 65.231

A ieri sono state somministrate complessivamente 882.480 dosi di vaccino, di cui 489.525 prime dosi e 392.955 seconde dosi.