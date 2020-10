Contagio, 79 casi nel modenese. Deceduti un 86enne e un 77enne

Altre due persone positive al Covid sono decedute in provincia di Modena. Si tratta di due uomini, entrambi residenti nel capoluogo, rispettivamente di 86 e 77 anni. Le vittime sono così 494 da febbraio ad oggi. Un bilancio che purtroppo si aggrava di giorno in giorno, in seguito alla ripresa consistente del contagio.

Il bollettino Ausl di oggi riporta 79 nuovi casi in provincia, di cui 48 sintomatici. Sono tre i pazienti ricoverati nelle ultime ore, ma nessuno è in condizioni molto gravi.

Sono 48 quelli hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 14 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati grazie ai controlli pre-ricovero, 1 attraverso i test sierologici, per 7 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi positivi risiedono nei comuni di Bastiglia, Bomporto (2), Carpi (8), Castelfranco (6), Castelvetro (2), Concordia, Finale, Diorano, Formigine (4), Marano (2), Modena (31), Ravarino (2), San Prospero (4), Sassuolo (5), Vignola (4) e 5 sono invece di fuori provincia

I guariti di oggi sono 10, per un totale di 4.370. I casi attivi crescono ancora oltre quota mille.