Contagi in provincia: oggi 185 nuovi casi, 103 gli asintomatici

In provincia di Modena, su 185 nuovi positivi, 82 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 56 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 21 con gli screening sierologici; 1 attraverso i test per le categorie più a rischio; per 25 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 82, gli asintomatici sono 103.

Dei 185 nuovi casi ben 182 sono in isolamento domiciliare, mentre 3 ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi sul terriitorio: Campogalliano 2,Camposanto 2, Carpi 9 ,Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 2, Cavezzo 3, Concordia 4, Fanano 3, Finale Emilia 4, Fiorano M. 10, Formigine 22, Maranello 6, Marano 2, Mirandola 5, Modena 44, Montese 1, Nonantola 7, San Cesario S/P 11, San Felice S/P 4, San Possidonio 4, San Prospero 2, Sassuolo 5, Savignano S/P 2, Serramazzoni 2, Soliera 5, Spilamberto 1, Vignola 9, Zocca 1 ,Fuori provincia 2.

Si aggiungono 37 nuovi guariti .Ad oggi i guariti complessivi sono 71289

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.141.817 dosi di vaccino, di cui 553.490 prime dosi, 527.345 seconde dosi e 60.982 dosi aggiuntive (addizionali e booster).