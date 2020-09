Contagio, a Modena un solo caso su 902 tamponi refertati

Oggi si registra un dato anomalo in tutta la regione, così come anche in provincia di Modena, vale a dire un calo netto dei casi di positività al Covid-19, nonostante il numero elevato di tamponi eseguiti. Emblematica la cifra sul nostro territorio: 1 solo positivio su 902 test refertati. Si tratta di una persona residente nel capoluogo e ricoverata in condizioni non troppo gravi.

Certo, occorrerà attendere i prossimi giorni per capire se si sia trattato di una semplice casualità o se i focolai siano stati isolati in maniera talmente efficace da far abbassare il contagio in modo sensibile.

Allo stesso tempo, tuttavia, oggi non si registrano guariti con 2 tamponi negativi. Si conta invece 1 guarito clinicamente. Alla data di oggi sono 3917 le persone guarite clinicamente, di cui 3814 con anche il doppio tampone negativo.