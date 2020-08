Contagio, 25 casi a Modena. Ancora un decesso in una residenza per anziani

A quaranta giorni di distanza dall'ultimo decesso, oggi si conta una nuova vittima del Covid-19 in provincia di Modena. Si tratta di un 99enne di Formigine, che era ospite della CRA Opera Pia Castiglioni. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena informa di aver attivato misure straordinarie per tutelare la sicurezza di operatori sanitari e pazienti della struttura, in aggiunta ai protocolli che sono già in vigore. Le vittima diventano così 476 nella nostra provincia.

Oltre al dramma del decesso, il bollettino giornaliero dell'Ausl riporta anche un numero di casi elevato, come non si registrava da tempo: oggi sono 25 i nuovi positivi, di cui 9 sintomatici. Il totale sale a 4.308.

Quasi tutti si trovano in isolamento domiciliare, tranne uno che è ricoverato. Questi i comuni di residenza: Carpi, Finale Emilia, Formigine (2), Modena (10), San Felice (2), Sassuolo (3), Savignano (4) e due residenti fuori provincia.

Fra i nuovi casi, 11 sono stati individuati grazie all’attività di tracciamento collegata a positività già note. Sono 7 i contagi rilevati in pazienti al ritorno da vacanze fuori regione (Sardegna), mentre sono 3 i casi di rientro dall’estero (Grecia, Spagna e Pakistan). Infine 3 casi sono stati classificati come sporadici.

Oggi si aggiungono solo 5 nuovi guariti con due tamponi negativi e 1 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3648 le persone guarite clinicamente, di cui 3603 con anche il doppio tampone negativo.