Contagio: 11 casi in provincia di Modena, tre sono ricoverati

Il bollettino Ausl di oggi riporta 11 nuovi casi di positività al coronavirus. Si tratta di cittadini residenti nei comuni di: Carpi, Fiorano, Modena (5), Nonantola, San Felice e un residente fuori provincia. Fra di loro 8 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 3 sono ricoverati in ospedale (non in Terapia Intensiva). Otto sono i sintomatici.

Fra i nuovi positivi 3 sono persone di ritorno dalla Sardegna, 3 sono stati individuati grazie ai test al rientro dall’estero (Spagna, Croazia e Albania i paesi coinvolti) mentre 5 sono riferiti al tracciamento di contatti stretti riferiti a casi già noti.

Il totale sale così a 4.319 modenesi contagiati, con un aumento dei casi attivi.

Si aggiungono infatti solo 2 nuovi guariti con due tamponi negativi e 2 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3650 le persone guarite clinicamente, di cui 3605 con anche il doppio tampone negativo.