Contagio, dei 9 casi modenesi due provengono dal focolaio di Riccione

Resta tra i più alti della regione il numero di nuovi positivi al Coronavirus individuati in provincia di Modena. Oggi sono 9, di cui 3 sintomatici: tutti sitrovano in isolamento domiciliare. Il totale sale a 4.112, con i casi attivi che ormai da qualche giorno sono tornati a crescere, seppur le condizioni di salute dei nuovi infetti non destino preoccupazione.

Dei nuovi casi uno è riconducibile allo screening regionale avviato nella macellazione, uno relativo a uno straniero di rientro in Italia, due nuovi contagi legati al cosiddetto focolaio di Riccione - dove una giovane modenese risultata poi positiva aveva trascorso le vacanze insieme ad alcuni amici - un altro caso legato al tampone pre-dimissioni da una struttura accreditata e due isolati grazie al contact tracing di casi già noti (di cui uno contatto di una persona di un’altra regione).

Dei 9 pazienti individuati nelle ultime 24 ore sono 5 quelli che risiedono nel capoluogo, uno a testa nei comuni di Carpi, Castelfranco e Castelnuovo, mentre uno risiede fuori provincia.

Si aggiungono 2 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3.490 le persone guarite clinicamente, di cui 3.464 con anche il doppio tampone negativo.