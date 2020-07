Contagio, a Vignola l'unico nuovo positivo di oggi. Altri 8 guariti in provincia

Ad oggi sono 4.113 le persone trovate positive al coronavirus nel modenese. Un solo cao in più nelle ultime ore: si tratta di una persona residente a Vignola, sintomatica ma non grave, che si trova in isolamento domiciliare. Gli screening non hanno quindi evidenziato oggi altri casi riconducibili ai focolai giò noti e ampiamente circoscritti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riprendono anche in maniera più significativa le guarigioni. Oggi si aggiungono infatti 2 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 8 guariti clinicamente. Alla data odierna sono 3.497 le persone guarite clinicamente, di cui .3465 con anche il doppio tampone.