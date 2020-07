Contagio, 5 casi nei comuni di Formigine, Castelnuovo e Modena

Cinque nuovi infetti in provincia di Modena, per un total edi 4.118. Questo il dato contenuto nel bollettio odierno fornito dall'Ausl. Tutti e 5 si trovano in isolamento domicialiare, due con sintomi lievi e tre asintomatici. Tre risiedono a Formigine, uno a Castelnuovo e uno a Modena.

Dei cinque nuovi casi positivi, tre sono collegati al caso della giovane modenese risultata positiva mentre si trovava in vacanza a Riccione e uno riguarda il focolaio noto all’interno del Prosciuttificio di Castelnuovo.

Sul fronte delle guarigioni si aggiungono 3 nuovi guariti con doppio tampone negativo. Sono 3.497 le persone guarite clinicamente, di cui 3.468 con anche il doppio tampone negativo. Alcune decine i casi attivi, cresciuti leggermente nell'ultimo mese dopo il calo repentino di giugno, quando si era toccato il minomo di una cinquantina di malati sul territorio.