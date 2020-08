Contagio, oggi 4 nuovi casi nel modenese. Procedono le guarigioni

Sono 4 i nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 rilevati in provicia di Modena tra le ore 12 di ieri e quelle di oggi. Si tratta di residenti di Guiglia, Novi, Pavullo e Vignola. DUe di loro sono asintomatici, ma non gravi: tutti e 4 si trovano in isolamento domiciliare.

Dei quattro nuovi casi positivi, uno è relativo a un rientro dall’estero e uno è stato rilevato grazie allo screening nel comparto della logistica e della lavorazione carni. Il totale provinciale sale a 4.135.

Neppure oggi, fortunatamente si registrano decessi.

Tornano invece a calare i casi attivi, in virtù di un crescente numero di guarigioni. Si aggiungono infatti ben 6 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 6 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3.519 le persone guarite clinicamente, di cui 3.482 con anche il doppio tampone.