Contagi, 29 nuovi casi nel modenese. Sono 10 i rientri dall'estero

Sono 29 i casi di positività al Covid-19 refertati nelle ultie ore in provincia di Modena. Tra di loro sono 14 quelli che presentano sintomi, ma solo un paziente è ricoverato in ospedale: gli altri si trovano in isolamento domiciliare, alcuni già prima dell'arrivo del referto.

I nuovi positivi risiedono a Carpi, Formigine, Maranello (2), Medolla, Mirandola (4), Modena (11), Montefiorino, Novi, Pievepelago (3), Sassuolo (2), Soliera e uno è uno studente che risiede fuori provincia.

Fra i casi odierni 10 sono rientri dall'estero (5 Ucraina, 2 Marocco, 1 Romania, 1 Albania, 1 Uganda), 8 sono contatti di casi noti legati a diversi focolai familiari, 5 sono risultati positivi a screening per categorie professionali e ambito scolastico, 1 è un positivo a tampone pre-ricovero e 5 sono casi sporadici.

Si aggiungono 19 nuovi guariti con due tamponi negativi e 15 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4110 le persone guarite clinicamente, di cui 3974 con anche il doppio tampone negativo.