Contagio, deceduta un'altra anziana. Dieci nuovi positivi nel modenese

Il bollettino Ausl di oggi sull'emergenza sanitaria riporta un nuovo decesso nella nostra provincia. Si tratta di una donna di 85 anni di Vignola, che è deceduta nei primi giorni di agosto ma il cui caso di positività emerge solo ora. Le vittime accertate sono ora 477 sul nostro territorio.

I nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore sono invece 10, in linea con la media delle ultime settimane. Di loro sei sono sintomatici, due dei quali ricoverati in ospedale: gli altri si trovano invece in isolamento. Castelfranco, Maranello (2), Medolla, Modena (4), Novi e Sassuolo i comuni di residenza.

Dei 10 casi di oggi, 4 sono di ritorno da altre regioni italiane (di cui 2 dalla Sardegna), 2 sono di rientro dall’estero (Islanda e Ucraina), 1 è un contatto di un caso positivo già noto mentre i rimanenti 3 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi.

Si aggiungono poi 7 nuovi guariti con due tamponi negativi e 2 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3696 le persone guarite clinicamente, di cui 3643 con anche il doppio tampone negativo.