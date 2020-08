Covid, 6 casi nel modenese. Un nuovo ingresso in Terapia Intensiva

Oggi si aggiugono nel territorio modenese altri 6 casi di positività al Covid-19. Si tratta di pazienti sintomatici, residenti nei comuni di Carpi (1), Modena (4) e Pavullo (1).

Due di loro si trovano ricoverati in ospedale, uno dei quali in Terapia Intensiva: non accadave da diverso tempo e due settimane fa era stato dimesso l'ultimo pazienti rimasto in quel reparto. Gli altri quattro malati presentano sintomi lievi e stanno attraversando la malattia isolati al proprio domicilio.

Si aggiungono poi 2 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 4 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3526 le persone guarite clinicamente, di cui 3486 con anche il doppio tampone negativo. Stabili i casi attivi. Nessun decesso.