Covid, oggi 11 casi nel modenese. Deceduta una 86enne di Castelfranco

Campogalliano, Modena (8) e Sassuolo (2). Solo tre i comuni in cui oggi risultano casi positivi: 11 in totale in provincia di Modena. Fra di loro sono 7 quelli sintomatici, tutti in isolamento domiciliare.

Prevalgono però i casi sporadici, vale a dire non ancora riconducibili a contatti noti: sono 6 oggi, mentre solo 1 è un contatto di caso noto e 4 sono stati individuati tramite gli screening sulle categorie professionali e in ambito scolastico.

Oggi si conta purtroppo un nuovo decesso di una persona covid-positiva. Si tratta di una 86enne di Castelfranco Emilia. Le vittime salgono così a 479.

Si aggiungono poi 9 nuovi guariti con due tamponi negativi e 8 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4118 le persone guarite clinicamente, di cui 3983 con anche il doppio tampone negativo. Poco meno di 600 i casi attivi.