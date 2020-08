Contagio, in provincia 9 nuovi casi e 6 guarigioni

IL computo dei positivi in provincia di Modena sale di ulteriori 9 casi, arrivando così a 4.163. Il bollettino Ausl si oggi riporta infatti 9 contagi, 5 dei quali presentano sintomi. Tutti si trovano in isolamento domiciliare, tranne uno che è ricoverato, ma non in condizioni serie.

I pazienti risultati positivi nelle ultime ore risiedono nei comuni di Cavezzo, Fiorano, Modena, Sassuolo (2) e Spilamberto, mentre i restanti due hanno residenza fuori dal territorio, ma sono in carico alla sanità modenese.

Dei 9 nuovi casi positivi, cinque sono contatti stretti in ambito famigliare (di cui quattro di un caso positivo rientrato dall’estero già comunicato nei giorni scorsi), tre riguardano screening aziendali e uno è relativo a un tampone di screening pre-ricovero.

Si aggiungono poi 6 nuovi guariti con doppio tampone negativo e 5 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3538 le persone guarite clinicamente, di cui 3495 con anche il doppio tampone negativo.