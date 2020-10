Covid, due decessi a Modena e Formigine. Sono 14 i nuovi contagiati

Oggi, per il terzo giorno consecutivo, il territorio modenese è toccato da nuovi decessi di pazienti covid-positivi. elle ultime ore sono deceduti una 66enne di Formigine e un 94enne di Modena. Le vittime sono 482 da marzo ad oggi.

Il computo degli infetti sale invece a 5.037, in virtù di 14 nuovi tamponi positivi refertati. I nuovi contagiati sono in prevalenza sintomatici (8) e due di loro sono ricoverati in ospedale. Sette sono stati individuati in quanto contatti di casi noti, 2 sono stati diagnosticati tramite screening aziendali e 5 sono classificati come sporadici.

Questa la collocazione in base ai comuni di residenza: Formigine (2), Modena (6), Pavullo, Sassuolo (3) e 2 residenti fuori provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono oggi solo 5 nuovi guariti con due tamponi negativi e 4 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4138 le persone guarite clinicamente, di cui 4000 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi restano circa 600.