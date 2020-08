Contagio Trovati 15 nuovi casi nel modenese: erano già quasi tutti in isolamento

Crescita importante - almeno relativamente al trend degli ultimi giorni - per i contagi rilevati in provincia di Modena. Oggi si registrano 15 nuovi positivi, per un totla eche raggiunge così 4.178 a Modena. Tra questi 8 sono asintomatici, e 7 presentano sintomi lievi: tutti si trovano in isolamento domiciliare.

I nuovi casi risiedono nei comuni di: Castelnuovo, Fiorano (2), Modena (6), Pavullo (3), Soliera e Spilamberto (2). Fra di loro 11 erano già in isolamento, 10 sono riconducibili a focolai già noti e 7 sono persone rientrate dall’estero.

Non si registrano decessi e si aggiungono 8 nuovi guariti con doppio tampone negativo e ben 12 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3550 le persone guarite clinicamente, di cui 3503 con anche il doppio tampone negativo.