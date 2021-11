Contagi in provincia, oggi 100 casi di cui 96 in isolamento domiciliare

In provincia di Modena, su 100 nuovi positivi, 38 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 46 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 con screening sierologico; per 15 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 38, gli asintomatici sono 62.

Dei 100 nuovi casi, 96 sono in isolamento domiciliare, 1 in Terapia intensiva o subintensiva e 3 ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bomporto 1, Carpi 11 ,Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 3 ,Cavezzo 1, Concordia 1, Formigine 8, Maranello 1, Marano 2, Mirandola 1, Modena 18, Montese 1, San Cesario S/P 18, San Prospero 3, Sassuolo 2, Savignano S/P 6, Serramazzoni 2, Soliera 1, Fuori provincia 2.

Il numero di contagi elevato su San Cesario è legato all’attività di tracciamento su alcuni istituti scolastici che riguardano, in particolare, tre classi di una scuola primaria e una sezione di una scuola dell’infanzia. La situazione è costantemente monitorata dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Si aggiungono 29 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70615

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.106.190 dosi di vaccino, di cui 550.899 prime dosi, 522.602 seconde dosi e 32.689 dosi aggiuntive (addizionali e booster).