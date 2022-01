Contagi covid in provincia: oggi 1438 nuovi casi, 2 i decessi

In provincia di Modena, su 1438 nuovi positivi, i sintomatici sono 151, gli asintomatici sono 1287

1413 dei nuovi casi sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverato in Terapia intensiva o subintensiva e 24 ricoverati in altri reparti

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 10, Bomporto 26, Campogalliano 9 ,Camposanto 6, Carpi 132, Castelfranco E. 73, Castelnuovo R. 31, Castelvetro 30 ,Cavezzo 16, Concordia 16, Fanano 9, Finale Emilia 31, Fiorano M. 22, Fiumalbo 3, Formigine 73, Frassinoro 3, Guiglia 13, Lama Mocogno ,3 ,Maranello 37, Marano 16 ,Medolla 13, Mirandola 57 ,Modena 326,Montecreto 6, Montefiorino 2, Montese 4 ,Nonantola 27, Novi 8, Palagano 1, Pavullo 40 , Prignano 3, Ravarino 8, Riolunato 1 ,San Cesario S/P 20 ,San Felice S/P 36, San Possidonio 3 ,San Prospero 20, Sassuolo 57 ,Savignano S/P 15 ,Serramazzoni 17, Sestola 5 ,Soliera 29 ,Spilamberto 41, Vignola 83, Zocca 4 ,Fuori provincia 53,

Sono stati registrati 2 decessi, inseriti nel bollettino regionale: Uomo di 88 anni di Formigine e un 59enne di Pavullo

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.542.586 dosi di vaccino, di cui 591.908 prime dosi, 551.403 seconde dosi e 399.275 dosi aggiuntive (addizionali e booster).