Contagi in provincia: 249 nuovi casi di cui 109 asintomatici. Sono 148 i nuovi guariti

In provincia di Modena i nuovi casi sono 249, di questi 140 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 49 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 11 sono risultati positivi dopo lo screening sierologico, 31 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 18 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Dei nuovi positivi i sintomatici sono 140, gli asintomatici 109.

I nuovi casi di positività sono così divisi sulla provincia: Bomporto 4, Campogalliano 2, Camposanto 2, Carpi 19, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 4, Cavezzo 2, Fanano 2, Finale Emilia 2, Fiorano M. 2, Formigine 2, Guiglia 4, Maranello 4, Marano 25, Medolla 2, Mirandola 9, Modena 77, Montecreto 3, Nonantola 6, Pavullo 5, Ravarino 3, San Felice S/P 5, San Possidonio 1, Sassuolo 14, Savignano S/P 5, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 2, Vignola 18, Zocca 4. Fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale per un totale di 1.219 persone decedute: un uomo di 85 anni di Fiorano, un 84enne di Modena, un uomo 66enne di Castelfranco Emilia e un 86 enne di Bomporto.

Guariti a Modena

Si aggiungono 148 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 34510

Vaccinazioni

Nella giornata di ieri – 6 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 922 Ad oggi sono state somministrate complessivamente 39660 dosi di vaccino, di cui 18466 seconde dosi.

