Contagi in provincia. Oggi 36 nuovi casi e nessun decesso

Oggi in provincia di Modena si registrano 36 nuovi casi di cui 29 sintomatici. 29 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio.

Prosegue la riduzione dei ricoveri in Azienda Ospedaliero Universitaria, che oggi sono 52. Di questi, 38 sono in degenza ordinaria, di cui 29 al Policlinico e 9 all'Ospedale Civile di Baggiovara. Nessun nuovo ingresso oggi nelle terapie intensive di Modena che registrano 14 posti occupati,-1 rispetto a ieri, di cui 9 al Policlinico e 5 all'Ospedale Civile.

Ecco come sono distribuiti i contagi sul territorio: Camposanto 1 ,Carpi 4, Castelfranco E. 1, Finale Emilia 1, Formigine 4, Mirandola 1, Modena 9, Nonantola 1, Novi 1, Sassuolo 3, Savignano S/P 4, Soliera 1 ,Spilamberto 4, Vignola 1.

Fortunatamente neppure oggi si registrano nuovi decessi e il dato resta fermo a 1.794.

Si aggiungono 69 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 65429.

A ieri sono state somministrate complessivamente 416413 dosi di vaccino, di cui 273393 prime dosi e 143020 seconde dosi.

Varianti circolanti sul territorio provinciale

Dal 10 marzo a oggi, in base alle indicazioni regionali sullo screening con test REAL TIME PCR per la ricerca di varianti su pazienti positivi a SARS-CoV-2, sono stati valutati 174 tamponi positivi tra i pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Policlinico, Baggiovara e Ospedale di Carpi. In tutto, 135 (77.6%) tamponi hanno presentato mutazioni del virus compatibili con variante inglese, 29 (16.7%) i tamponi compatibili con variante brasiliana, 3 (1.7%) i tamponi con mutazioni compatibili a variante nigeriana e sono 7 (4%) i tamponi riscontrati senza mutazioni ascrivibili alle suddette varianti.