Covid. Oggi 681 contagi in provincia, 5 i decessi

In provincia di Modena, su 681 nuovi positivi, 254 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 76 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 19 tramite screening sierologico; 1 attraverso i test per le categorie più a rischio; per 331 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 254, gli asintomatici sono 427

Dei nuovi contagiati 672 sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverato in Terapia intensiva o subintensiva e 8 ricoverati in altri reparti.

Abbiamo purtroppo registrato 5 decessi, inseriti nel bollettino regionale di oggi: si tratta di una donna di 97 anni di Vignola e quattro uomini, un71enne di Modena un 71enne di Sassuolo, un uomo di 61 anni di Sassuolo e un 70enne di Novi.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 5 ,Bomporto 12, Campogalliano 12, Camposanto 6 ,Carpi 53, Castelfranco E. 27, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 9 ,Cavezzo 7 ,Concordia 6, Fanano 4 ,Finale Emilia 13 ,Fiorano M. 2, Formigine 12, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 5, Marano 2 ,Medolla 3, Mirandola 25, Modena 297, Montefiorino 3 , Nonantola 28, Novi 5, Pavullo 22, Pievepelago 1, Prignano 3 , Ravarino 12, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 6, San Possidonio 2 ,San Prospero 5, Sassuolo 9 ,Savignano S/P 3, Serramazzoni 7 ,Sestola 2, Soliera 18, Spilamberto 2, Vignola 8 ,Fuori provincia 29.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.353.789 dosi di vaccino, di cui 573.786 prime dosi, 536.985 seconde dosi e 243.018 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Panoramica generale al 3 gennaio

Al 3 gennaio in provincia di Modena sono accertati 12.393 (erano 6.399 il 27 dicembre, +50%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19, cui l'Ausl sta progressivamente integrando le positività ai tamponi antigenici individuate negli ultimi giorni. Di questi, 12.211 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali

A ieri, lunedì 3 gennaio, sono 182 i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia (erano 137 il 27 dicembre, +33%). Da report regionale risultano ricoverati 152 pazienti covid positivi in AOU, 9 all’Ospedale di Sassuolo e 21 negli ospedali a gestione Ausl.

Disponibilità posti letto

Attualmente i posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali della provincia sono complessivamente 195 (21 negli Ospedali Ausl, 10 all’Ospedale di Sassuolo, 164 nella rete Aou).

Persone in isolamento domiciliare

Al 3 gennaio in totale sono in isolamento 18.391 (erano 9.612 il 27 dicembre, +91%) persone. In particolare: 12.211 (erano 6.262) persone covid positive e 6.180 (erano 3.350 al 27 dicembre) contatti stretti di casi accertati in isolamento.

Contagi nelle scuole

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 27.466 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 2.713 sono risultati positivi. Si tratta di 2.426 studenti e 287 operatori scolastici.

Dal 27 dicembre al 3 gennaio 2022, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 103.

20 le classi sottoposte a quarantena, di cui 3 nei servizi educativi 0-3, 6 nella scuola dell’infanzia, 8 nella scuola primaria, 2 nella scuola secondaria di primo grado, 1 nella scuola secondaria di secondo grado.