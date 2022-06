Contagi in provincia, oggi 148 nuovi positivi. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 148 nuovi positivi, i sintomatici sono 24, gli asintomatici sono 124. Di questi, 140 sono in isolamento domiciliare mentre 8 ricoverati in altri reparti.

Ecco i comuni del territorio dove si sono registrati i casi: Bomporto 1, Carpi 15, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 3,Concordia 2, Fanano 1, Fiorano M. 6, Formigine 13, Maranello 2 Marano 1, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 44, Montefiorino 1, nonantola 4 , Pavullo 4, Prignano 2, Ravarino 3, Riolunato 1, San Felice S/P 3, San Prospero 3, Sassuolo 8, Savignano S/P 4, Serramazzoni 2, Spilamberto 4 Vignola 7, fuori provincia 3 TOTALE 148