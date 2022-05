Contagi in provincia di Modena: oggi 311 nuovi casi, due i decessi

In provincia di Modena, su 311 nuovi positivi, 53 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite screening sierologico.

I sintomatici sono 53, gli asintomatici sono 258. Dei nuovi casi totali 299 sono in isolamento domiciliare mentre 12 ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti: Bastiglia 1 Bomporto 9, Campogalliano 4, Camposanto 2 Carpi 19 ,Castelfranco E. 8 ,Castelnuovo R. 6, Castelvetro 3 Cavezzo 4 Concordia 3 Fanano 1 Finale Emilia 5 Fiorano M. 11, Formigine 10 Frassinoro 1 Guiglia 2 Lama Mocogno 2 Maranello 8, Medolla 3 Mirandola 7, Modena 105, Montefiorino 1 Montese 2 Nonantola 8 Novi 5, Pavullo 6 Pievepelago 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 3 San Felice S/P 1 , San Prospero 1 Sassuolo 18 , Savignano S/P 1, Sestola 1 Soliera 3 ,Spilamberto 6 Vignola 16 Zocca 1 Fuori provincia 20,

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati due decessi: una Donna di 95 anni di Modena e un Uomo di 93 anni di Novi di Modena